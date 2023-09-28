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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وصل سعرها إلى 800 جنيه

المنسق العام لإتحاد أمهات مصر : أولياء الأمور يضطروا إلى شراء الكتب الخارجية |فيديو

شيماء علي ماهر المنسق
شيماء علي ماهر المنسق العام لإتحاد أمهات مصر

تحدث شيماء علي ماهر المنسق العام لإتحاد أمهات مصروصاحبة مبادرة نبني بلدنا بالتعليم عن غلاء أسعار الكتب الخارجية، معلقةً:" وزارة التربية و التعليم تسلم الكتب المدرسية للطلاب بعد أسبوع من بدء الدراسة، ولذلك يصبح  أولياء الأمور مجبرون على شراء الكتب الخارجية"

 صاحبة مبادرة “نبني بلدنا بالتعليم”:عملنا مبادرة لتبديل الكتب


وأضافت  شيماء علي خلال لقائها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بشكل كبير، حيث يصل سعر الكتاب الواحد إلى 800 ، 200 و300 جنيه.

وأشارت  المنسق العام لإتحاد أمهات مصر وصاحبة مبادرة "نبني بلدنا بالتعليم إلى أن أولياء الأمور في إتحاد أمهات مصر،يقوموا بتبديل الكتب الخارجية لمساعدة بعضهم البعض، متابعةً:"عملنا مبادرة لتبديل الكتب،الوضع أصبح سئ للغاية ،أصبحت مافيا الكتب الخارجية".

 

 

الكتب الخارجية اتحاد أمهات مصر التعليم وزارة التربية و التعليم الكتب المدرسية

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