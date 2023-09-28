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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح الزمالك : لابد من النظر في أزمات النادي ووضع لائحة نظام أساسي

صدى البلد

أكد هاني عيد المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (فوق السن) أنه ترشح في الانتخابات السابقة، ويعمل في خدمة الأعضاء داخل النادي بشكل تطوعي، وهناك  تواصل دائم مع الجميع داخل الزمالك، ومنذ يناير 2021 ويتم التواصل مع جميع الأعضاء داخل القلعة البيضاء، ومنها مشكلة (القيمة المضافة) المستمرة حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أي شخص لديه برنامج انتخابي عليه أن يلمس الأزمات التي يعاني منها النادي، وأنا زمالكاوي أبًا عن جد، الزمالك لديه أزمات رياضية واجتماعية، بل وقانونية على المستوى الدولي، أريد وضع لائحة نظام أساسي خاصة لنادي الزمالك وحل جميع الأزمات القانونية، وكذلك أزمة المديونيات، في ظل عجز الإدارات السابقة عن حلها".

وأضاف: "يجب وجود صيغة عقود موحدة في جميع العقود الخاصة باللاعبين، ولا يوجد تفرقة بين المصري والأجنبي، بالإضافة لحل أزمات القضايا الدولية، وأتمنى أن يكون لي دور فيها، وأنا عندي حصر لكل هذه القضايا، وأنا أمتلك الفين توكيل بسبب أزمة ضريبة القيمة المضافة على العضويات داخل نادي الزمالك وتدخلت بشكل شخصي في البداية لحل المشكلة مع اللجنة الحالية التي تدير النادي، وقمنا برفع دعوى في القضاء الإداري لازالت منظورة".

وزاد: "التقيت مع عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة، وقدمت له مذكرة وفيها حلول لإنتهاء الأزمة قبل الانتخابات الجديدة، واناشد الوزير اشرف صبحي بانهاء الأزمة ووضع حلول لتقسيط المبالغ، وأطمأن الجميع داخل النادي بأن هناك حلول يوم 5 أكتوبر قبل تعليق الكشوفات الخاصة بالناخبين، وفوجئت بأن البعض يريد القفز على ما فعلناه من أجل حل الأزمة، والبعض سارع بنشر بيانات عبر صفحته الشخصية ليؤكد بأنهم من ساهم في حل الازمة".

وأكمل: "يجب تأسيس شركة الكرة في أقرب وقت، مع وضع ميزانية خاصة لها ووجود سقف للعقود، وأن يكون هناك ميثاق شرف بشأن الصفقات مع كل الأندية، ووضع حد للمزايدات، ويجب إعادة هيبة نادي الزمالك وأن تتحسن العلاقات مع المؤسسات الآخرى والاتحادات الرياضية، ونادي الزمالك ثري بالكوادر في جميع القطاعات والمجالات".

وأكد: "يجب الاهتمام بالنادي النهري، والاهتمام بالرياضات المائية، وإقامة متحف خاص بسور نادي الزمالك بعد 112 سنة تم حصد خلالها العديد من البطولات والكؤوس والدروع، ويضم صور لرموز النادي وأبطاله على مر العصور، وأن يكون متاح للجماهير من أجل زيارته".

وأضاف: "يجب أن يتم إنشاء فرع 6 اكتوبر في أسرع وقت، وسيكون مورد هام للنادي، وهناك طرق تمويل كثيرة لإنشائه، وإقامة مبني اجتماعي وإداري وعدة ملاعب هناك خلال 6 شهور مع إكمال باقي الفرع على فترات معينة، والزمالك ملئ بالموارد ولكن لا يتم إدارتها بشكل سليم، وهناك شركات عديدة وبنوك كثيرة في مصر، وانا ضد تقسيط غرامة كهربا يجب أن يكون مجلس الإدارة أكثر قوة في الحصول عليها، واتمنى ان يكون هناك عربة اسعاف داخل نادي الزمالك لأي طوارئ".

وأتم: "أقول لجماهير الزمالك اطمئنوا وسيتم دفع كافة المستحقات المتأخرة وحل أزمة القيد، واقول للأعضاء بأن جميع المشكلات يتم العمل على حلها من الآن، وأتمنى أن أوفق في الانتخابات المقبلة ولدي أفكار كثيرة وأنا عاشق للزمالك واعرف كل كبيرة وصغيرة داخل النادي".

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