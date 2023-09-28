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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح الزمالك : ترشحت بسبب زيادة أزمات النادي ولابد من وضع خطة قصيرة المدى

صدى البلد

أكد محمد رشاد المدهون المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (فوق السن)، أن أزمات النادي دفعته للترشح في الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه يمتلك رؤية خاصة لحل العديد من المشكلات، لذلك قررت التواجد في الانتخابات بعد مشاورات مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لدي برنامج متكامل، لحل العديد من الأزمات خصوصا الأزمة المالية، ويجب وضع خطة قصيرة المدي بالاعتماد على الرعاة الجدد، فلا يعقل أن يكون هناك راعٍ واحد فقط على قميص فريق الزمالك رغم القيمة السوقية العظيمة للنادي، الأمر الثاني يجب إعادة تقييم أصول الزمالك العقارية مثل المحلات الموجودة على النادي، وتقييمها ماليا بشكل جيد".

وأضاف: "هناك مقترح لتحويل قطاع الكرة إلى شركة كرة قدم مساهمة والعمل بفكر اقتصادي واستثماري، وحل أزمة فرع 6 اكتوبر وتطوير النادي النهري، والاتجاه بعد ذلك لتقديم خدمات للأعضاء، هناك شكاوى مختلفة داخل النادي، ويجب وجود عيادة طبية داخل النادي، لان العيادة الموجودة حاليا لا تصلح لتقديم أي خدمة للأعضاء".

وواصل: "من ضمن المقترحات، تحويل احد حمامات السباحة لمنطقة العاب مائية للأعضاء، وايضا تقديم خدمات للشباب مثل (المسرح المكشوف) للأعضاء، هناك أفكار كثيرة وحل أزمة (الجراج)، باقامة جراج تحت الأرض، وحل أزمة مصيف مرسى مطروح في ظل عدم تطويره منذ عدة سنوات، لابد من العمل على تطويره مع شركة متخصصة وعمل (حمام سباحة) داخل الفندق، ومنذ أكثر من عشر سنوات لم يتم وضع طوبة داخل الفندق".  

وأكمل: "أتحدث بصوت الأعضاء، هناك بعض الأمور التي يجب تطويرها، وأن يكون هناك قاعة مؤتمرات لنادي الزمالك، والاهتمام بكبار السن ووجود تخفيضات لهم في بعض الأمور داخل النادي، ووجود رقابة على الخدمات التي تقدم للأعضاء داخل النادي مثل المطاعم والكافيهات، ووجود رقابة على هذه الخدمات".

وأضاف: "نريد عمل توأمة مع أندية عالمية، واقامة اكاديميات للكرة في المحافظات، بالإضافة للاهتمام بالالعاب الالكترونية داخل نادي الزمالك".

وأتم: "اقول لاعضاء الجمعية العمومية عليكم باختيار الأصلح والانسب بعيدا عن الشو الاعلامي، وعليهم مناقشة المرشحين في برامجهم وكيف سيقومون بتنفيذها".

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