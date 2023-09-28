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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح الزمالك: أسعى لخدمة النادي من خلال التواجد في المجلس الجديد

صدى البلد

أكد ماهر شقران المرشح لمنصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (فوق السن)، أنه يسعى لخدمة النادي من خلال التواجد في المجلس الجديد، مشيرا إلى أن هدفه الإصلاح في المقام الأول، وسيسعى لتطوير النشاط الرياضي وكذلك الخدمات الاجتماعية، مبديا حزنه لغضب الجماهير بسبب ما يمر به فريق كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "برنامجي الانتخابي يفرضه الواقع داخل نادي الزمالك، وأول أزمة تواجهنا هي فرع 6 اكتوبر، منذ عشرين عاما ولا نعرف هل يتم إنشائه أم لا، من الممكن أن تقوم شركة بتولي أعمال التشييد فيه مع اعطائها حق الانتفاع لمدة معينة، هناك شخصيات تدعم النادي وعلى رأسهم هاني العتال، يجب حل مشاكل النادي الآن، بعيدًا عن التواجد في المناصب".

وأضاف: "هدفي الاهتمام بالجانب الاجتماعي، واعفاء أي عضو فوق الـ60 عاما من أي اشتراكات داخل نادي الزمالك، مع إقامة حضانة للأطفال 5 نجوم، وأناشد هاني العتال بتطوير الحضانة القديمة، بعدما قام بتوجيه اموال الحملة الانتخابية من أجل دعم وتطوير نادي الزمالك".

وواصل: "الاهتمام بالجانب الرياضي وكل فرد يتم تعيينه في الملف الذي يدركه ويفهمه جيدًا، إذا كنا نريد عودة الزمالك إلى التتويج بالالقاب، فكل مسؤول عليه أن يتولى ملف معين، من أجل إنجازه والعمل على تطبيق أفكاره بشكل جيد من خلاله، وأتمنى أن يكون للمجلس الجديد له دور نبذ التعصب مع الأهلي أو الزمالك، ووقف نزيف اهدار الاموال على الصفقات، يجب أن يكون هناك اتفاق بين مجلس إداراتي الناديين على سقف التعاقدات وتقنين رواتب اللاعبين".

وأكمل: "تواجدات في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مع إيهاب عصمت المرشح تحت السن، من أجل حل أزمة الأعضاء الذين يعانون مع أزمة القيمة المضافة، وأبلغني مدير المديرية بأنه لا يوجد اي قرار تقسيط صادر من مجالس الإدارات، ولجنة حسين لبيب هي من أصدرت قرار بالتقسيط على سنة لمدة 500 جنيه شهريا، والمشكلة اقتربت من الحل وسيكون هناك خبر جديد يوم 5 أكتوبر، ونناشد اللجنة الحالية سرعة حل الأزمة ومشاركة الأعضاء في الانتخابات".

وتابع: "أول قراراتي في المجلس الجديد حال نجاحي، ستكون إرسال الملفات لكل أصحاب الخبرة، وأن يكون كل الأعضاء داخل المجلس لديهم إلمام بكل الملفات، وتعيين محمود عبدالشافي مديرا عاما للنادي، بالإضافة إلى رحيل شركة النظافة والأمن التي تعمل حاليا داخل النادي، لانهم يعملون لصالح أفراد ولا يعملون لصالح الجميعة العمومية، وأقول للقائمة الموحدة (بلاش استفزاز لمشاعر الأعضاء)، هناك ناس تعمل في صمت وتدفع ملايين ولا تتحدث، وهم ينفقون أموالًا على توزيع الحلوى على الأعضاء بدلا من المساهمة في حل أزمات النادي ".

وأتم: "أناشد أعضاء الجمعية العمومية (لو سمحتوا انزلوا واختاروا المرة دي بعقولكم) بعيدا عن القائمة الموحدة ورجال القانون، انتخبوا من ترون أنهم سيخدم النادي والأصلح لقيادته، ونعتذر لجماهير النادي وإن شاء الله سيعود النادي بطل مصر وافريقيا".

ادارة نادي الزمالك الخدمات الاجتماعية الزمالك الشباب والرياضة فرع 6 أكتوبر

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