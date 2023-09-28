على كرسي متحرك.. كبار السن يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس| صور

توافد كبار السن من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بمنطقة الزاوية الحمراء وحدائق القبة، لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة .

وحرصت السيدات من كبار السن على كرسي متحرك، على دعم وتأييد الرئيس لترشحه فترة رئاسية جديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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