عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على كرسي متحرك.. كبار السن يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس| صور

صدى البلد

توافد كبار السن من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بمنطقة الزاوية الحمراء وحدائق القبة، لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة .

وحرصت السيدات من كبار السن على كرسي متحرك، على دعم وتأييد الرئيس لترشحه فترة رئاسية جديدة. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

761a1157-3276-48e4-9ac1-fbbe988839c0
761a1157-3276-48e4-9ac1-fbbe988839c0
b998769a-3b56-4978-9298-f8809bfe47b4
b998769a-3b56-4978-9298-f8809bfe47b4
76f14ca2-a4d3-43c1-86eb-95417026e11c
76f14ca2-a4d3-43c1-86eb-95417026e11c
82bd5809-61d2-4807-ad22-aa696052aa85
82bd5809-61d2-4807-ad22-aa696052aa85
2bd844c4-b888-4193-bdbf-8973e6188ff1
2bd844c4-b888-4193-bdbf-8973e6188ff1
38922f26-7571-4c88-9dc0-290c5280a991
38922f26-7571-4c88-9dc0-290c5280a991
97a8bfb5-9e65-4d40-8990-67aec54e7cee
97a8bfb5-9e65-4d40-8990-67aec54e7cee
3c9c82ae-245e-4754-a6f9-cbbdde8090c4
3c9c82ae-245e-4754-a6f9-cbbdde8090c4
2bed00e3-28c5-4cea-9175-52afc98a86d8
2bed00e3-28c5-4cea-9175-52afc98a86d8
dcabffb2-9cd6-4743-ab92-369874e63d49
dcabffb2-9cd6-4743-ab92-369874e63d49
الترشح للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الشهر العقاري رئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

ترشيحاتنا

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

وزير التعليم: اختيار الكفاءات التعليمية والترقيات من خلال "بنك القيادات"

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ