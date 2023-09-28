رفقة برشلونة.. الأهلي بالمجموعة الأولي بمونديال اليد بالسعودية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية العام الجاري وقوع الأهلي في المجموعة الأولي مع، برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة 12 فريق.

وجاءت نتائج مجموعات السوبر جلوب كالتالي:

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني، الكويت الكويتي، سان فرناندو الأرجنتيني

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني، جامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي، سان فرانسسكو الأمريكي، النجمة البحريني.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، ليحجز الأهلي مقعده في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023"، وهي المشاركة الثانية على التوالي للنادي الأهلي بعدما شارك في نسخة العام الماضي، والمشاركة الرابعة في تاريخ الأهلي.