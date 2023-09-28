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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني خلال تحرير توكيلات ترشح السيسي لفترة جديدة: مؤسس نهضة مصر الحديثة

خلال تحرير التوكيل
خلال تحرير التوكيل

حرّر عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، توكيلاً لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مُعلنًا تأييده الكامل ودعمه اللا محدود للرئيس السيسي صاحب مسيرة الإنجازات ومؤسس نهضة مصر الحديثة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها وما زالت تشهدها الجمهورية الجديدة في عهده.

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كما أشار عصام دياب الي إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يبذل جهودا مضنية ولم يتوانٍ لحظة واحدة عن خدمة الوطن، ونجح في وضع أجندة وطنية تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري، وشيد الجمهورية الجديدة بمقوماتها وقيمها الجديدة.


ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وأكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

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