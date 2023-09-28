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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل غرقا بمياه ترعة البوهية في الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه غرقا فى مياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة لمسافة بعيدة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين بغرق عامل بفرن خلال استحمامه فى مياه ترعة البوهية المارة بالمدينة.

انتقل ضباط المركز والإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة. 

وتبين أن الغريق يدعى محمد أحمد محمود درويش، 19 عاما، عامل بفرن عيش بالمدينة، ومقيم بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام بمياه الترعة وغرق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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