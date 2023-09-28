سيكون متاحا للمصريين والأجانب.. ماذا تعرف عن كنز الفراعنة المكتشف حديثا؟

أثار كنز الفراعنة المكتشف حديثا، حالة من الزخم والتفاعل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم الكشف عن كنز أثري في هرم الملك ساحورع بمنطقة آثار سقارة بالجيزة جنوبي القاهرة.. فما قصة هذا الكنز؟.

ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، تم اكتشاف سلسلة من المخازن لأول مرة في هذا الهرم، حيث قادت البعثة الأثرية المصرية الألمانية، بقيادة الدكتور محمد إسماعيل خالد من جامعة فورتسبورج، عملية الاكتشاف في منطقة أبو صير.

يذكر أن لبعثة الأثرية المصرية الألمانية بدأت عملها بالموقع عام 2019 من خلال مشروع الحفظ والترميم لهرم الملك ساحورع، بدعم من صندوق وقف الآثار (AEF) التابع لمركز البحوث الأميركي في مصر (ARCE)، بهدف حماية الأجزاء الداخلية من هرم ساحورع.

تفاصيل كنز الملك ساحورع

وفقا لرئيس البعثة، الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم العثور على ثمانية مخازن، وعلى الرغم من تضرر الأجزاء الشمالية والجنوبية بشدة، إلا أن الجدران الأصلية وبعض الأرضيات لا تزال مرئية.

تم ترميم المخازن المكتشفة وتوثيقها بدقة، مما ساهم في فهم التصميم الداخلي لهرم الملك ساحورع.

وتمكن الفريق أيضًا من استعادة الأبعاد والتصميم الأصلي للغرفة الأمامية لحجرة الدفن التابعة للملك ساحورع، التي تضررت بشدة مع مرور الزمن، حيث تعرض الجدار الشرقي لأضرار كبيرة.

وعلى الرغم من أنه تم العثور على الجدار الشمالي الشرقي وجزء صغير من الجدار الشرقي فقط، إلا أن البعثة قامت بإعادة بناء جدران داعمة جديدة.

كما تم اكتشاف ممر منخفض ذكره المعماري الإنجليزي جون بيرينج، وتم تنظيفه باستخدام تقنيات حديثة، بما في ذلك المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد.

قام الفريق المصري الألماني أيضا، بتصوير المناطق المكتشفة داخل الهرم باستخدام تقنية المسح الضوئي، مما أتاح رسم خرائط مفصلة للممرات والغرف.

ما أهمية كنز الملك ساحورع؟

تعد هذه الاكتشافات الأثرية ذات أهمية كبيرة، حيث تساهم في كشف النقاب عن فلسفة الهندسة المعمارية لهرم الملك ساحورع، الذي يعتبر ثاني ملوك الأسرة الخامسة وأول من دُفِنَ في أبو صير في عام 2400 قبل الميلاد.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم فتح المخازن المكتشفة للدراسة المستقبلية بعد انتهاء الأعمال الأثرية، وسيتم أيضًا فتحها لتكون متاحة للزوار المصريين والأجانب في المستقبل القريب، ما يدعم البرنامج السياحي بالمنطقة.