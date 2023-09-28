أبو العينين ينعي المستشار عادل الشوربجي: ترك أثرًا بالغًا ومسيرة طيبة على صعيدي القضاء والرياضة المصرية

ينعي النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وكل المكونات الإدارية والرياضية بالنادي، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف بالإتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أبو العينين: لقد ترك الفقيد أثرًا بالغًا ومسيرة طيبة على صعيد القضاء المصري الشامخ، واتحاد الكرة المصري، لتظل ذكراه خالدة في نفوس الجميع ويظل رمزُا للعدالة لا يُنسى.

وتابع أبو العينين: خالص العزاء لأسرة القضاء المصري والرياضة المصرية وأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون”.