نيابة الفيوم تصرح بدفن جثمان طالب ثانوي صدمته سيارة أثناء مروره الطريق

صرحت نيابة أطسا بالفيوم بدفن جثمان طالب ثانوى ، دهسته سيارة أجرة مسرعة، أثناء عبوره الطريق ، وفر سائقها هاربا بسيارته .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بوقوع حادث على طريق قرية مطول التابعة لمركز إطسا بالفيوم.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه يدعى يوسف أحمد عيسى 17 سنة أثناء عبوره الطريق العمومى بقرية مطول بمركز أطسا ، صدمته سيارة مسرعة وفر قائدها بالسيارة هاربا.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب متأثرا بجراحه من تأثير صدمة السيارة ، تم نقل الشاب المتوفى بسيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى أطسا المركزى .

وتم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة اطسا التى أصدرت قرارها المتقدم .