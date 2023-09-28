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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

اليوم العالمي للسياحة | توزيعات موسيقية لـ وحيد ممدوح على مسرح المدرج اليوناني

صدى البلد

بعد غياب يحيي مساء السبت عازف الجيتار وحيد ممدوح أولي حفلاته بالأردن والتي تقام تحت رعاية مكرم مصطفي القيسي وزير السياحة والآثار الأردني بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمسرح المدرج الروماني، في تمام السابعة مساء بتوقيت الأردن، الحفل يقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. 


وأكد وحيد أنه سعيد بتقديم هذا الحفل الضخم في بلده الأردن والتي يعود لها لتقديم العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات التي سيقوم بتقديمها مابين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن الشام، على اكبر مسرح بالعاصمة عمان والذي يقع في وسط البلد، خاصة وأن الحفل الأخير الذي قدمه كان منذ ما يقرب من 11 عامًا تقريبا، والحفل بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

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وقال ممدوح " منذ فترة طويلة، وأنا أقوم بالتحضير لبرنامج الحفل ليكون مميز وشيق للجمهور، ويرضي جميع الأذواق التي ستكون حاضرة للحفل، لأقدم مجموعة من الألحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي مثل عبدالحليم وشادية وهناك الكثير من المفاجأت في الحفل وأعتقد إنها ستعجب الجمهور الأردني". 


ويذكر أن وحيد شارك في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامه لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس، وبحضور سفير دولة الأردن في فرنسا مكرم القيسي، ووزير السياحة الأردني نايف الفايز، والسفير المصري بباريس علاء يوسف إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.


كما شارك وحيد ممدوح مؤخرا في تنظيم ورشة لتعليم أساسيات العزف على الجيتار، باستديوهات مرواس، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الموسيقى، بمشاركة عدد كبير من عاشقي ومحبي الجيتار، الورشة التي استمرت قرابة 3 أيام متواصلة، وقام ممدوح بمنح واحدة من المشاركات في الورشة جيتار مميز من احد جهات الصنع الاسبانية الشهيرة تقديرًا لموهبتها ولتشجيعها على الاستمرار.


من جانبه قال وحيد ممدوح: "أهنئ الشباب السعودي على تنظيم مثل هذه الورش، سعيد بتواجدي وسط هذا الكم من الخبراء الموسيقيين الكبار، وفي رأيي أن آلة الجيتار مظلومة مجرد التفكير في تعليمها أمر مهم جدًا ويعني بالنسبة لي الكثير، تضم موهوبين على درجة قوية من الموهبة في العزف على آلة الجيتار كونها ليست للمبتدئين واذا استمروا في الورش سوف يحققوا نجاح جيد".
 

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.

السياحة والاثار العاصمة الفرنسية باريس المايسترو محمد عثمان المدرج الروماني

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