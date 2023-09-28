في الزراعة والمياه.. توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل

كشفت صحيفة هسبريس المغربية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وإسرائيل، لتعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اعمال النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير، المتواجد بالمملكة في زيارة عمل للمغرب.

ونصت المذكرة على التخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

ومن جانبه؛ ذكر آفي ديشتير، وزير الفلاحة الإسرائيلي، أن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء”.

وبين ديشتير أن المملكة المغربية وإسرائيل تقومان بـ”خطوات مهمة في مجال تعزيز الشراكة بينهما”.

واعتبر المسؤول الحكومي الإسرائيلي أن توقيع هذا الاتفاق “مجرد بداية فقط”، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستعرف تحقيق “نتائج جيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.