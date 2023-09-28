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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد السكندري 2-1 في الشوط الأول

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف.

تمكن الاسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”. 

سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. 

سجل الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق حمدي النقاز من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة. 

وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد محاولات على مرمى أحمد عادل حارس مرمى الدراويش. 


تشكيل الاسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاشم، حمدي النقاز، إياد العسقلاني، محمد نصر.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي.

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب

خط الوسط: ساليفو، الغندور، بلال السيد

خط الهجوم: رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو 

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