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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مهم للأمن اللبناني بشأن مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت

لبنان - علم
لبنان - علم

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم، هوية الموقوف في حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية قرب بيروت، حيث يعمل في خدمة التوصيل.

وذكرت المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي اللبناني أن الموقوف أراد «الانتقام» بعد تعرّضه لـ«إهانة» من أحد عناصر أمن السفارة قبل نحو شهرين.


ويشار الى ان الموقوف صاحب السادسة والعشرين ربيعا أطلق ليل 20 سبتمبر رصاصات عدّة على حائط مبنى السفارة في محلة عوكر، شمال بيروت، من دون وقوع إصابات؛ وتمكن بعدها من الفرار، قبل أن يتمّ توقيفه بعد خمسة أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت.


وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيانها، إنه اعترف خلال التحقيق معه بإطلاق العيارات النارية باتجاه السفارة وبرّر ذلك برغبته في «الانتقام» بعدما تعرّض ل«إهانة» من أحد عناصر الأمن «في السفارة، أثناء توصيله قبل نحو شهرين طلبية طعام».

وقال البيان أيضا : فقد سلك الموقوف طريقاً داخلية مكنته من الوصول إلى المدخل الرئيسي للسفارة، من دون المرور بحاجز قريب للجيش اللبناني حيث أطلق باتجاه حائط السفارة أعيرة نارية عدة من بندقية كلاشينكوف كان أحضرها من منزله وأخفاها داخل حقيبة إيصال طلبات الطعام حيث يحقق القضاء العسكري في الحادثة.

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