الإسماعيلي يفوز على الاتحاد السكندري 3-1 في الدوري

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق حمدي النقاز من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد محاولات على مرمى أحمد عادل حارس مرمى الدراويش.

وتمكن عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن ياو انور لاعب الاسماعيلي من تسجيل الهدف الثالث للدراويش.

وتعرض احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي لاصابة قوية، بعد تدخل احد لاعبي الاتحاد معه بقوة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز يحصد الاسماعيلي اول ثلاث نقاط في الموسم الحالي، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز السابع.