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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الحج على نفقة الغير ينقص الثواب؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل العمرة أو الحج على حساب الغير تنقص الثواب؟

هل الحج على نفقة الغير ينقص الثواب؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال برنامج تليفزيوني، اليوم الخميس: "الواقع عبر الإسلام إن هناك أشخاصا يتحملون نفقات البعض فى الحج والعمرة، وهذا عمل عظيم، وعمله سيدنا عبدالله بن المبارك،  وكان يطلع الناس على نفقته إلي الحج والعمرة". 
واستكمل: "هو عمل عظيم لمن يقوم به، ومن يساعد أى حد سواء والده او والدته، يكفى إنه يساعد شخص بيروح عمرة".

لهذه الأسباب نحتفل بمولد النبي

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والاقيال على العلم ونشر السنة والدين. 
وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "الاحتفال بمولد سيدنا النبي يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديما لم يكن ما يسئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الان، وهذا أدعى إننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا نفرح به". 
واستكمل: "احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، ويعلم اولادنا الاعتداء بسيدما النبي صلى الله عليه وسلم".

وجود واعظات الأوقاف حل معضلة في غاية الخطورة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حالة فريدة من نوعها ويبعث الهمة والطاقة لدى الدعاة وجعل علماء الوزارة يعملون على قدم وساق.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جهود وزير الأوقاف بث الهمة فى روح الواعظين والواعظات، مشيرا إلى أنه حل معضلة في منتهى الخطورة بتعزيز دور الواعظات.
وتابع: جماعات الظلام كانوا يبثوا نساء داخل الأسر فى لقاءات مباشر مع السيدات في البيوت ويروجون افكار متطرفة، ومكناش نقدر نوصلهم، والعلاقات الإنسانية كانت لا تسمح الدخول مع الأسر او التواصل مباشرة مع السيدات، وكان بيتم تكوين خلايا أخرى حتى واجهت ذلك كتيبة الواعظات.

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