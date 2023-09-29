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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم رجالي .. نيللي كريم تدافع عن مساحة دورها في "فوي فوي فوي"

نيللي كريم ومخرج
نيللي كريم ومخرج فوي فوي فوي

دافعت الفنانة نيللي كريم عن الانتقادات التي قدمت لدورها، وصورتها واسمها على بوستر فيلم “فوي فوي فوي”، وعدم تصدرها الأفيش رغم أنها بطلة معظم أعمالها. 

وتحدثت نيللي كريم عن مشاركتها في فيلم “فوي فوي فوي” في برنامج أسرار النجومن قائلة: “الفيلم طبيعته إنه فيلم رجالي، وعمر هلال حكى لي على الفيلم قبل تصويره وأثنيت عليه جدا والفكرة رائعة، وقرأت السيناريو قبل تصويره”.

وأضافت نيللي كريم: “ولما بدأوا يشتغلوا كان الدور النسائي الوحيد في العمل هو دوري، والفيلم بمواصفاته وفكرته مختلفة ومش شبه أي حاجة شاهدناها لا أجنبي ولا مصري، وعمر هلال له باع طويل جدا في تصوير الإعلانات، وهو من كتب الاسكريبت فكان عايش كل مشاهده، وسعيدة جدا إن عندنا فيلم مصري محترم تجاري وفني في نفس الوقت والناس تذهب لمشاهدته في كل مكان ومقبلين عليه وفي نهاية كل عرض الناس تصفق لأبطاله، وأنني جزء من الفيلم شيء يشرفني، وأنا حب الفن فبشجع الفيلم الحلو”.

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها الرمضاني لعام 2024، في لقاء مساء الخميس مع برنامج أسرار النجوم والإعلامية إنجي علي، عبر محطة نجوم اف ام. 

وقالت نيللي كريم إنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد وهو “فراولة” موضحة:" سأقدم شخصية كوميدية اسمها (فراولة) وهو مسلسل كوميدي 15 حلقة".

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