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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق بالإسكندرية : إزالة فورية لأعمال بناء مقابر مخالفة

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف شرقي الإسكندرية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، أن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل ٤ مقابر ، بمقابر الحسينية بمنطقة أبيس شرق المدينة ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأوضح حبيب أنه بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر والتي قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة وتم تنفيذ قرار الهدم، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد حبيب على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظاً علي الصالح العام.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحى ومشرف الجبانات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي ، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية وكافة الجهات المعنية .

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