جمال ورشاقة| سلاف فواخرجي تتألق بإطلالة فرعونية

جذبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بصورة جديدة من أحدث إطلالتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت "سلاف" بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي فستان صيفي مجسم، باللون الأبيض، عليه نقش فرعوني ردًا منها على الاحتفاء بها وتكريمها من قبل إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب.



واعتمدت سلاف علي ألوان المكياج الجذابة بالألوان الناعمة لتتناسب مع لون بشرتها ولتبرز جمال ملامحها، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا وعلقت قائلة "المصريون القدماء الذين أبهروا العالم ومن فيه إلى هذا اليوم ليس من العبث أن يكون واحداً من أشهر رموزهم هومفتاح الحياة ، طالما أنهم على هذه الأرض ويتنفسون هواء".

أحدث أعمال سلاف فواخرجي

من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.