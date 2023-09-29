الولايات المتحدة تستعيد جنديها الموقوف في كوريا الشمالية وبوتين يبحث مع حفتر تطورات الوضع في ليبيا وتعزيز العلاقات .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

11 أكتوبر آخر موعد لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر

السودان .. عقوبات أمريكية تستهدف وزير الخارجية السابق وشركتين لـ"الدعم السريع"

أوكرانيا لحلفائها: اكتشفنا تكنولوجيا أوروبية في مسيرات إيران

مساع أمريكية صينية لعقد قمة بين بايدن وشي في سان فرانسيسكو

الحكومة الأمريكية تحذر من إغلاق اقتصادي وشيك

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن هيئة الانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة حددت 11 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بالتقدم للكشف الطبي بالمجالس القومية المتخصصة، مشيرةً إلى أن طالب الترشح يلتزم بسداد مبلغ مقداره عشرة الآف جنيه لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ـ غير قابل للاسترداد ـ مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة، التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة استهدفت وزير خارجية السودان السابق علي كرتي، إضافة إلى شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان"قائلة إن "شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع تدران عائدات من الصراع في السودان وتساهمان فيه"، مشيرة إلى أن الشركتين هما "جي إس كيه" لتكنولوجيا المعلومات ومقرها السودان، وشركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا.

وقالت "الراي" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الوضع في ليبيا، مع المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي. وشهد لقاء جمع بوتين وحفتر، الذي يزور موسكو حالياً، مناقشة مستجدات التطورات الإقليمية عمومًا، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن وثيقة سرية أرسلتها أوكرانيا إلى حلفاء غربيين، أظهرت طائرات مُسيَّرة "إيرانية الصُنع"، استخدمتها موسكو في شن هجمات على مدن أوكرانية "بداخلها مكونات أوروبية"، فيما تواصل كييف شن هجومها المضاد لمواجهة الغزو الروسي المستمر للبلاد.

وقالت "القبس" إن الولايات المتحدة والصين تجريان مباحثات رفيعة المستوى تمهيداً لعقد قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي ستعقد بمدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تحسّن مستوى العلاقات المتوترة بين البلدين.

وذكرت "الجريدة" أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج، الذي احتجز في كوريا الشمالية في يوليو، وصل إلى قاعدة عسكرية أميركية في تكساس، الخميس، ونقل وقت لاحق إلى مركز بروك الطبي العسكري في قاعدة سان أنطونيو المشتركة.

وأشارت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة أخطرت ملايين الموظفين الحكوميين باحتمال توقف تسليم الرواتب وإمكانية "إغلاق الحكومة"، بسبب الانقسام الذي يشهده الكونجرس بشأن مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024.

وستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق بدءاً من أول أكتوبر المقبل إذا لم يقر الكونجرس تمويلاً مؤقتاً للحكومة الفدرالية، أو مشروع قانون للإنفاق لمدة عام كامل.