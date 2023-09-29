فستان صيفي.. مي حلمي تثير ضجة بظهورها | شاهد

خطفت الإعلامية مي حلمي، أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت مي حلمي، باطلالة جذابة مرتديه فستان فضفاض باللون اللبني ليكشف عن رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.