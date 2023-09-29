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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جوائز ضخمة.. هل يشارك الزمالك في كأس السوبر للأندية الأبطال

الزمالك
الزمالك

هل يشارك الزمالك في كأس السوبر للأندية الأبطال؟ يتسائل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن موقف فريقهم من البطولة المصرية المستحدثة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن إطلاقها.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن رسميا، نظام بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق مصرية في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

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تفاصيل كأس السوبر الجديد

وفقا لما تم إعلانه، يشارك في كأس السوبر للأندية الأبطال كل من: بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري المصري.

وفي حالة تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، وحال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وفيما يخص نظام مباريات البطولة، سيواجه بطل الدوري بطل كأس الرابطة في مباراة، فيما ستجمع المباراة الثانية وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.

ما جوائز كأس السوبر المصري؟

تم تخصيص جوائز ضخمة للمشاركين ببطولة كأس السوبر للأندية، حيث سيمنح مجلس أبو ظبي الرياضي هذه الجوائز، بواقع 250 ألف دولار للبطل، 125 ألف دولار لوصيف البطولة، المركز الثالث 75 ألف دولار، والمركز الرابع 50 ألف دولار.

هل يشارك الزمالك في كأس السوبر؟

في النسخة المقبلة من البطولة، سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.

بدوره كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موقف الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة المستحدثة، قائلا: "الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر المصري الموسم الماضي وبناء عليه لن يشارك في البطولة المقبلة".

وأضاف العطار في الموتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل البطولة: "إنبي لو وصل لنهائي كأس مصر سيشارك في البطولة ولو لم ينجح في التأهل سيشارك نادي فيوتشر صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري".

وكان الزمالك اعتذر عن عدم مشاركته في كأس السوبر في نسخته الأخيرة وشارك بيراميدز بدلا منه وتوج الأهلي حينها باللقب، حيث شهد الحفل تكريم الأهلي بصفته النادي الأكثر تتويجا بلقب السوبر والزمالك كأول فريق يظفر به، وعبد الله السعيد بصفته هداف البطولة التاريخي.

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