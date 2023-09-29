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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تستعرض تاتو جديد في كتفها بفستان مكشوف الظهر

ريم البارودي
ريم البارودي

تألقت الفنانة ريم البارودي، في جلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وبدت ريم البارودي بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشوف الظهر، مصمم من قماش الساتان بلون الموف الفاتح، مما عكس قوامها وكشف عن التاتو الكامن في ظهرها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ومن المعروف أن ريم البارودي من الفنانات التي تهتم بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.

وشاركت  ريم البارودي فى بطولة مسلسل "بنات السباعى" بطولة محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، عبد الرحمن المر، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

أهم أعمال ريم البارودي

يذكر أن من أهم أعمال ريم البارودي  مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_١٩٥٤٢٥
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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_١٩٥٢٣١
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_١٩٥٢٣١

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