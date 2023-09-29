بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

حرصت مريم ابنة الفنان الراحل محمود الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من حفل خطوبتها مساء أمس.

تألقت ابنة الفنان الراحل محمود الجندي في خطوبتها بإطلالة بسيطة، ظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض لا يحمل أي تطريزات ونسقت معه بعض الإكسسوارات الجذابة.

تعتبر ابنة الفنان الراحل محمود الجندي من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تتميز ابنة الفنان الراحل محمود الجندي بذوقها الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها بالإضافة إلي ذلك تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور….

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

ابنة الفنان الراحل محمود الجندي