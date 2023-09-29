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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخشت يتفقد جامعة القاهرة الدولية لوضع اللمسات النهائية

الخشت
الخشت

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتجه الأنظار وتترقب الأوساط العلمية والبحثية افتتاح جامعة القاهرة الدولية، خلال أيام، وهي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية ، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.


وخلال جولته، قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية ستكون نقلة نوعية على مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.


وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية كانت حلمًا وأصبحت حقيقية ملموسة الآن، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، موضحًا أن الجامعة ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين، عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، وذلك في إطار فلسفة جامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية.

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وشدد الدكتور محمد الخشت، على أن الدراسة بالجامعة في المرحلة الأولى ستكون من خلال البرامج المعلنة، وستكون الدراسة بها وفقًا لنظام اللغات الأجنبية بما يسمح لخريجي الجامعة العمل أو استكمال الدراسات العليا في الخارج .


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية على المستوى الدولي .


وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الدولية ستتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط؛ وحيث أن الجامعة تجمع بين نظام البرامج والكليات، سيتم إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.


وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة الدولية تستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من الجامعة وجهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير للحصول على تعليم عالمي تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية.


جدير بالذكر أنه تم وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى المجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، بالإضافة إلى منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.

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