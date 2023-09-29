سرقت الحمار ليه.. تفاصيل إنهاء عاطل حياة عربجي بالهرم

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة، بصحبة المتهم بقتل عامل في الهرم لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

وأمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مقتل عامل بسبب معاتبته لعاطل على سرقته الحمار الخاص به، كما أمرت بتشريح الجثة للوقوف علي أسباب الوفاة.

سرقت الحمار ليه

أدلى المتهم بانهاء حياة عربجي طعنا في منطقة الهرم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وكشف المتهم: أن الضحية اتهمه بسرقة الدابة “حمار” الخاصة بعربته الكارو، حدث بينهما خلاف وتطور إلى مشاجرة، انتهت بطعن المجني عليه، الذي توفي متأثرا بإصابته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر.

تحريات

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(عاطل، مقيم بدائرة القسم)، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.