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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماذا سيحدث في أول جلسة برلمانية بدور الانعقاد الرابع؟.. غدا

صدى البلد

تنطلق ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، غدا الاحد القادم وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

دعوة الرئيس السيسي، مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، طرحت تساؤلات عديدة بشأن ماذا سيحدث خلال الجلسة الافتتاحية وهو ما نرصده في السطور التالية

الجلسة الافتتاحية للبرلمان


جلسة مجلس النواب الافتتاحية هي جلسة إجرائية يتم بها تشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تشكيل هيئات مكاتب هذه اللجان لتبدأ في عملها بعد ذلك.يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى طبقا للدستور فى الأسبوع القادم وفى اليوم الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
 

ويعقد المجلس جلساته على يومين، الاحد والاثنين ، حيث يشهد الأحد، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، ويفتتح رئيس مجلس النواب، بها الجلسة العامة، بعد اكتمال النصاب القانوني،وبعد ذلك يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث، وبعدها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

كما تشهد الجلسة كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول القضايا والآمال المعقودة على المجلس خلال هذا الدور.

ثاني جلسة


أما ثانى يوم يعقد المجلس نحو 3 جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فى نفس اليوم فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.

هذا ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

الجلسة الافتتاحية للبرلمان مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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