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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفورمال يبرز جمال روان بن حسين في أحدث إطلالاتها

روان بن حسين
روان بن حسين

تحرص الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وبدت روان بن حسين بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت بدلة فورمال باللون الاسود الجذاب أبرزت رشاقتها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

أحدث أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

IMG_٢٠٢٣٠٩٢٩_١٥٥٤٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٩_١٥٥٤٠٣


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

 

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