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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور من ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي

صدى البلد

شهد مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الـ 13 وقدمت إدارة المهرجان الشكر لكل من ساهم في إظهار و نجاح المهرجان بهذا الشكل وعلي رأسهم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلاني وزير الثقافة وقصور الثقافة وكل شاب وشابة الذين تطوعوا لنجاح المهرجان ولكل المسارح التي استضافت العروض وشكر لكل جمهور الإسكندرية لمتابعتهم المهرجان .

أقيم الحفل بحضور الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان و عدد من الفنانين ومنهم الفنانه سما إبراهيم ومحمد رضوان وماريا اسامة و لفيف من الصحفيين و الإعلاميين و محبي الفن بالإسكندرية وتضمن برنامج الحفل اوبريت للمهرجان وتكريم للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان واختتم الحفل بأعلان النتائج و توزيع الجوائز .

وكرم المهرجان عدد من الفنانين السكندرين اصحاب الانجازات بالاضافة لتكريم عدد الفنانين اصحاب البصمة المميزة في الاعمال الفنية مم ابناء الإسكندرية وهم الفنانة سماء ابراهيم، محمد رضوان، ماريا اسامة .

وأعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" وذهبت جائزة أفضل مكياج إلي نادين أشرف عن عرض "النطحة" من مصر، وحصل على أفضل ملابس نصار النصار من الكويت عن عرض "ماردين"، وحصل على أفضل إضاءة مركز ثانى إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، أما جائزة الديكور فقد حصل عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات على أفضل ديكور مركز ثان، وحصل على المركز الأول عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

وحصل علي جائزة الموسيقى في المركز الثاني أسامة إسماعيل عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، وحصل على المركز الأول محمد النصار عن عرض "ماردين" من الكويت، كما حصل على أفضل كيروجراف "دور ثاني هاني فاروق" عن عرض النطحة، وحصل على أفضل كيروجراف دور أول على الشوالى عن عرض "ملف 12" من العراق، أما أفضل نص مسرحي دور ثان فقد حصل عليه نص "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على المركز الأول عرض "ماردين" من الكويت.

وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز ثاني  ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز أول نادين أشرف من عرض "النطحة" من مصر، كما حصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز ثان زهرة الحواوي من "المغرب"، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز أول سارة رشاد عن عرض ماردين من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل دور ثان مركز ثان يوسف حسام عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصل على المركز الأول محمود توفيق عن عرض "النطحة" من مصر، كما حصل على أفضل ممثل دور أول مركز اول محمد التيتي من فلسطين ورائد الشريعي من فلسطين، وحصل على أفضل ممثل دور اول مركز أول محمود القطان من الإمارات، ووليد سالم من عمان. 

وحصل العرض العراقى "ملف 12" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل العرض الاسباني " فايروركس "على جائزة أهم قضية تمت مناقشتها في المهرجان، كما حصل عرض البؤساء على جائزة الحلول الخلاقة في المهرجان، وحصل على أفضل مخرج مركز ثان زياد هاني كمال عن عرض "البطحة" من مصر، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بدور والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثان "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على أفضل عرض مركز أول "بيدرو والنقيب" من فلسطين. 

وتحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)  اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول  عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

وشارك في المهرجان 14 عرض مسرحي من 11 دولة وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة لعدة عروض من مختلف الدول العربية والاوربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ) .

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل احلامهم ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني  بتبادل الثقافات والاختلاط بين  الشعوب عربيًا ودوليًا وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان.

مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
إدارة المهرجان أعمال الفنية الاعمال الفنية الدورة الثالثة عشر الدورة الثالثة الدكتور جمال ياقوت

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