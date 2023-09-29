تفاصيل مسابقة الافلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد أمير أباظة عن الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣٩ في الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري.

مسابقة الأفلام القصيرة تضم ٢٥ فيلما وهم الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحا للمخرج ديميتري ناكوس من ليونان وتدور أحداثه حول عاملة منزلية تعمل لدى أسرة بوسط المدينة في احدى الليالي تتواجد في ذلك المنزل، ترى هل تواجدت في الوقت المناسب ام في وقت خطأ. ، ، ويعد هذا هو العرض الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويشارك من مصر فيلم مكالمة للمخرجة أمينة عرفة وتدور قصته عن العنف ضد المرأة في المجتمعات الشرقية.

ومن ايطاليا في عرض عالمى أول يشارك فيلم اليا للمخرج نيكولو باتيلجليرو، ويحكي عن حوار بين اليا ونيكس حول الطريقة الصحيحة لرؤية الأشياء وبينما هما يتحدثان يبدأ العالم حولهما في التبخر.

وتتواجد سلوفينيا بفيلم يوم رياضي للمخرج اوجست ادريان براتز، وتدور أحداثه حول تقدم لوسيان لمسابقة التزلج رغم جهله التام ببهذه ل الرياضة لكنه فقط يريد الاندماج مع المجموعة وهو عرض عالمى أول.

ويتواجد المخرج مانويل مونوز ريفاس بفيلم نهر الاكيرونتي الذي يحكي عن مجموعة من الاشخاص يخوضون رحلة بحرية معا لعبور نهر ومن خلال الرحلة الطويلة نتعرف على شخصية وتاريخ كل منهم، وهو عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط

ومن المغرب يتواجد فيلم صمت عايدة للمخرج احمد مسعودي ويحكي عن زوجة شابة تتعرض لصراع داخلي شرس حين يتوجب عليها المقارنة والاختيار بين زوج خائن غائب متلاعب وبين رجل ساحر وقعت في غرامه بقوة.

الفيلم عرض أول فى مصر

ويشارك من فرنسا فيلم في الظلام للمخرج مور تالا انديوني ويحكي عن مهاجر من جنوة يجد ملجأه في باريس لدى عجوز سنغالي يؤخر منزله للمغتربين. الفيلم عرض عالمى أول مرة

فيلم مونتاج عاطفي للمخرج ستيفانو ايتر ينافس من ايطاليا ويحكي قصة مونتير شاب تتجمع كل المشاهد التي قام بقصها وترتيبها في حياته في رأسه معا وتشكل قصة مجنونة . الفيلم عرض عالمى أول مرة



وتتواجد تونس بفيلم القطرة للمخرج يونس بن حجرية.

ويهدف الوثائقي الى توثيق والتأريخ لأنواع مختلفة من الفنون الشعبية والاغاني الفلكلورية التونسية.

الفيلم عرض أول فى الشرق الأوسط

ونشاهد من مالطا فيلم مرحبا للمخرج روبين زهرة، ويحكي

قصة فتاة بكماء تحظى بعلاقة ود خاصة مع جدها الذي يساعدها على فهم الأصوات التي لا تستطيع سماعها،

الفيلم عرض عالمى أول مرة



وينافس من الجزائز فيلم ضوضاء للمخرج عبد الحفيظ طوبالين، ويحكي قصة عن تأثير الضوضاء على حياة الأسرة ومختلف مجالات الحياة. الفيلم عرض عالمى أول مرة



ويعرض من فرنسا فيلم على الهامش للمخرج كاينا بن عمار.

ويحكي عن إمرأة تغادر المنزل لتشارك في مباراة لكرة القدم لكنها تصارع التفكير في من سيرعى جديها المسنين.الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط



ويعرض من اليونان فيلم رهان للشمس للمخرج كريستانتوس مورجونيس. وتدور قصتة حول رجل مسن يعيش صراع بين شغفه الحقيقي الذي يكتشفه مؤخرا وبين الأعراف التي تعرقله عن المضي قدما لتحقيقه، الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط

ونشاهد فيلم إعادة تدوير انتاج مشترك بين سوريا – فرنسا - النرويج للمخرج عروة الأحمد، ويحكوا من خلاله عن رجل يتورط في دائرة مغلقة بعد ان تحطمت حياته العاطفية .الفيلم عرض عالمى أول مرة.



ولنا موعد مع فيلم تربة من سولفينيا للمخرج اليكس سفيتكوف. ويحكي عن عامل اطفاء الحرائق يعيش مع زوجته التي تنتظر مولودا حياة هادئة ويعمل بجد لتحقيق حلمها بالسفر الى سلوفينيا.الفيلم عرض عالمى أول مرة

ومن اسبانيا يعرض فيلم بذر للمخرج جافيير باربيرو مونتس، وتقع أحداثه وقت موسم حصاد البرتقال يواجه بريدينشيو المزارع الشاب مجموعة من السرقات التي تهدد مبيعات العام .الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط.



ونشاهد من مالطا فيلم حصاة سوداء للمخرج كريس زرب.

ويحكي عن عشية عيد الميلاد يعيش فينسنت تجربة مختلفة بدار لرعاية العجائز، الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط.



ومن لبنان لدينا فيلم الحفرة للمخرج علي بزي ويحكي من خلاله عن فتيان صغيران يقومان بالهرب من حياتهما البائسة ليجدا نفسيهما في غابة قرب الحدود مضطران لاتخاذ قرارا اكبر من استيعابهما.الفيلم عرض أول فى مصر

ونشاهد من المغرب فيلم الحقيقة للمخرج الأخضر الحمداوي، وتدور قصته عندما ترتبط الحقيقة بالخيال تتغير أحيانا ، وأحيانا تبقى كما هي، فما الحد الفاصل بينهما. الفيلم عرض عالمى أول.



ومن المغرب لنا موعد مع فيلم صحوة للمخرج سعد بندير

وتدور قصته حول هبة التي تصحو في أول أيام عملها الجديد لتجد نفسها محبوسة داخل منزلها وتكتشف ان زوجها الغائب قد خبأ المفتاح ومع هذا الاكتشاف تخوض رحلة اكتشاف اكبر لذاتها.الفيلم عرض عالمى أول.

وينافس من مصر فيلم الأميرة النائمة للمخرج عبدالفتاح زيدان، ونعايش من خلاله يوم في حياة طفلة من ذوي الإعاقات البصرية.

كما يعرض ايضا من مصر فيلم حجر معسل للمخرج يزيد الدالي، وتدور قصته حول بدرية عاملة المنازل في بيئة محبطة وبائسة بصحبة زوجها العاطل الذي يعنفها طوال الوقت. فجأة تقرر بدرية التمرد على تلك الحياة وتحارب لتصنع واقعا جديدا.

ويشارك من سوريا فيلم شغف – ليلى والشهم للمخرج خالد عثمان، ويحكي عن ممثلة معتزلة، تتلقى دعوة للمشاركة في بطولة فيلم بعد 12 عام من اعتزالها لكن زوجها يحاول منعها بشتى الطرق، الفيلم عرض دولى أول.

وتتواجد فلسطين بفيلم صمود للمخرج امتياز المغربي، و يوثق الفيلم قصة حب بين اسيرين داخل سجون الاحتلال ويواجه كل من صمود وجميل العديد من العقبات التي تقف امام هذا الحب، الفيلم عرض عالمى أول مرة.



واخر هذه القائمة فيلم دمي ولحمي اخراح ايناس عرسي، ويحكي عن دنيا فتاة مراهقة تتعرض للاعتداء من قبل جار لها وتشعر ان حياتها على وشك ان تتدمر حين تعلم انها حامل، عرض أول فى مصر.