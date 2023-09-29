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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدويّة لـ مجلس أبو ظبي الرياضي بشأن استبعاد الزمالك من السوبر

مجلس ابوظبي
مجلس ابوظبي

نفى مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقه مع مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس ابوظبي ينفي استبعاد الزمالك من بطولة النخبة".


ويلتقى الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

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