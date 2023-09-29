قائمة الزمالك أمام أرتا سولار.. ظهور زيزو وعودة فتوح وغياب محمود علاء

أعلن الإعلامي إسلام صادق، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على “فيس بوك”: "قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

ويلتقى الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى في السابعة من مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.