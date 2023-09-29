حكومة ومحاكمة.. طلبات عاجلة من 300 ضابط سوداني متقاعد للبرهان

فوض مجموعة من الضباط المتقاعدين من الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتكوين حكومة لإدارة البلاد، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات.

وطالب نحو 300 من الضباط المتقاعدين، في بيان لهم، بمحاكمة كل من ثبت عليه الإجرام والخيانة في حق الوطن.

واتهم الضباط، في بيانهم، ميليشيا الدعم السريع، باستباحة ولاية الخرطوم ومدن في ولايات دارفور وشمال كردفان، وارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، من قتل واغتصاب ونهب، وتدمير البنية التحتية، واحتلال منازل المواطنين العزل، والاحتماء بهم كدروع بشرية، واعتقال الآلاف من المدنيين، واحتلال وتدمير المستشفيات والمرافق العامة والخاصة للدولة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة أجانب من دول معروفة؛ للعمل معها في تنفيذ تلك الجرائم.