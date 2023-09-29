ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

أحرز محمد مجدى أفشة هدف فريق الأهلي الأول فى شباك سان جورج الإثيوبي بالدقيقة العاشرة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج بثلاثة اهداف نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.



بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادي الأهلي فيما امتلك لاعبو سان جورج الإثيوبي الكرة في منتصف الملعب.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة الثالثة عقب تعرضه الي عرقلة من رمضان يوسف لاعب سان جورج الإثيوبي.

وتصدى باهيرو نجاش حارس مرمي سان جورج الإثيوبي لعرضية ارسلها محمد هاني لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني في الدقيقة الرابعة.

وجرت محاولات فى أول سبع دقائق من جانب النادي الأهلي لاختراق دفاعات سان جورج الإثيوبي من قبل أحمد عبدالقادر وكهربا وكريستو .

واحتسب فى الدقيقة الثامنة الحكم المالي ضربة حرة لصالح إمام عاشور نجم النادي الأهلي بعد عرقلته امام منطقة الجزاء لفريق سان جورج الإثيوبي.

احرز محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي الهدف الاول فى الدقيقة العاشرة بعدما سدد قطيفة صاروخية في شباك سان جورج الإثيوبي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي .

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الديبس، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم : محمد الضاوي كريستو ، محمود عبد المنعم كهربا ، أحمد عبد القادر.