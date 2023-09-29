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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن خبر صادم للنادي الملكي ريال مدريد، صباح اليوم، وكان ذلك الخبر يتعلق بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

مبابي

كيليان مبابي لن يرحل عن باريس سان جيرمان

أعلن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى استمرار مهاجمه كيليان مبابي مع الفريق في السنوات القادمة.

تفاصيل عقد كيليان مبابي

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025، للانتقال إلى ريال مدريد مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ماذا قال رئيس نادي باريس سان جيرمان؟

وقال الخليفي، في تصريحات نقلتها إذاعة "meczyki" البولندية: "كيليان مبابي هو لاعب باريس سان جيرمان، إنه يحب هذا النادي، وهو لاعب رائع".

وأضاف: "مبابي الأفضل في العالم، نحن سعداء بوجوده معنا، وسنستمر بالاستمتاع به معنا".

ومن المنتظر أن يحدد مبابي وجهته في الصيف المقبل قبل انطلاق موسم 2024-2025، إما بالبقاء في باريس سان جيرمان، أو بالرحيل إلى ريال مدريد؛ إذا أبدى رغبته في ضمه.

مبابي 

وكان ناصر الخليفي، قد مارس ضغوطا كبيرة على كليان مبابي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي؛ من أجل تحديد موقفه النهائي، إما بتجديد العقد أو الرحيل خلال صيف 2023، وتم استبعاد المهاجم من جولة النادي الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ولكن مبابي بقي على موقفه بالبقاء في "حديقة الأمراء"، حتى نهاية عقده صيف 2024؛ للحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، والحصول هناك على مكافأة توقيع كبيرة أيضا.

يذكر أن يذكر أن كيليان مبابي (24 عاما) انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادما من نادي موناكو خلال صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

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