أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع وهبط سعر صرف الدينار الكويتي.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم االجمعة 29 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل الأسبوع.

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالآتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى ليسجل 98.83 جنيه للشراء و99.82 جنيه للبيع مقرنة بـ 99.87 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي، ختام الأسبوع بتراجع 5 قروش.

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.51 جنيه للشراء و99.82 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.67 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع مقابل 100.27جنيه للبيع منخفضا نحو 14 قرشا مقارنة الأحد الماضي.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.