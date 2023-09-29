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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

كلاكيت عاشر مرة .. أكشن سعد الصغير وبرلنتي من حدائق الأهرام للكباريهات

سعد وبرلنتي
سعد وبرلنتي

في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي 2022 فاجأ المطرب الشعبي سعد الصغير سكان مدينة حدائق الأهرام بمشهد "أكشن" بعدما طارد سيارة زوجته الراقصة برلنتي عامر بسيارته حتى اصطدم بها من الخلف "شنطة العربية اتعجنت" وتبادل كلاهما المحاضر في قسم شرطة الهرم.

 

8 ساعات تحقيق

تحقيقات نيابة الهرم تكشف كواليس 8 ساعات من الاستماع لأقوال المطرب الشعبي سعد الصغير في اتهامه بمطاردة زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارته والاصطدام بهن في حدائق الأهرام و حققت النيابة مع زوجة سعد الصغير وأسرتها في الاتهامات الموجهة منه ضدهن. 

 

وقال سعد الصغير خلال التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة الهرم: "محصلش حاجة أصلا" حيث قام الفنان بالعدول عن أقواله واتهامه لزوجته وشقيقتها ووالدتها بسرقة مبلغ مالي منه بعدما اتهمهن في محضر الشرطة بالاستيلاء على 75 ألف جنيه منه وعلى الجانب الآخر عدلت زوجته برلنتي عامر عن اتهامها لزوجها سعد الصغير بسرقة مصوغاتها الذهبية ليؤكد كلا الطرفين أن ما حدث مجرد خلاف زوجي وانتهى. 

 

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وكشفت تحقيقات النيابة أنه بعد عدول كلا الطرفين عن الاتهامات المتبادلة بالسرقة تبقى الشق الخاص بالتعدي بالضرب حيث حضر كلا منهما بتقارير طبية تفيد إصابته بعدة إصابات نتيجة تعدي الطرف الآخر عليه ليقرر سعد الصغير تنازله عن حقه وأعلنت أيضا برلنتي عامر وشقيقتها ووالدتها بالتنازل عن اتهامه بضربهن. 

 

ولم تتطرق التحقيقات إلى التلفيات بسيارة برلنتي عامر حيث أنها لم تثبت في محضر الشرطة ولم يتم التحفظ عليها.

وانتهت تحقيقات النيابة بتصالح الطرفين وإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة من ديوان قسم شرطة الهرم ما لم يكن أي منهم مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. 

سعد الصغير وبرلنتي تريند 

وتصدر المطرب الشعبي سعد الصغير مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة 17 ديسمبر 2022، عقب تداول أنباء عن دهسه لشخصين بسيارته، ليتبين فيما بعد أن الحادث ما هو إلا خلافات زوجية بينه وبين زوجته برلنتي عامر، تطورت إلى مطاردة وسط الشارع بمنطقة حدائق الأهرام. 

 

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فوجئ المارة بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام، بمطاردة بين سيارتين فارهتين، إحداهما تقودها سيدة، والأخرى يقودها رجل استطاع اللحاق بالسيارة الأولى واصطدم بها من الخلف.

تجمع المارة، وتبين أن قائد السيارة هو المطرب الشعبي سعد الصغير، وأن السيارة الأولى كانت تقودها زوجته "العرفي" برلنتي عامر وبجوارها والدتها، وشقيقتها في المقعد الخلفي، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

أكشن في حدائق الأهرام 

 

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول الفنانة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، مصابات في حادث تصادم.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وقوع حادث تصادم من الخلف، بين سيارة برلنتي، وسيارة أخرى يقودها المطرب سعد الصغير، زوج برلنتي عرفيا، وأن حالة الفنانة ومرافقيها لا تستدعي المكوث بالمستشفى، خاصة أنهن مصابات بكدمات خفيفة فقط.

وتم التحفظ على سعد الصغير بقسم شرطة الهرم، واستدعاء زوجته ووالدتها وشقيقتها لسماع أقوالهن.

سرقة 75 ألف جنيه

بوصول طرفي حادث التصادم إلى قسم الهرم، تبادلا الاتهامات، حيث أكد المطرب وجود خلافات سابقة بينه وبين زوجته العرفي، وأنه فوجئ بافتعالها مشاجرة معه، وساعدتها والدتها وشقيقها، ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 75 ألف جنيه، وهربت، وهو ما تسبب في ملاحقته لها.

ونفت الزوجة اتهامات سعد، مؤكدة أنها خرجت من الحبس منذ أسبوع فقط على ذمة قضية أقامها ضدها نتيجة خلافات بينهما، وأنها فوجئت بمطاردته لها وصدام سيارتها من الخلف، مشدده على أنه «غاوي مشاكل وقلق».

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، ملابسات الحادث، وتبين أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع، بعدما أكد المطرب استيلاء زوجته وأهلها على مبلغ مالي كبير، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

 

خناقة الكباريهات 

فجر اليوم الجمعة شهد ملهى ليلي بمنطقة الهرم فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر حيث اتهمها بالتعدي عليه بالضرب واصابته بجرح قطعي في الرأس قائلا: "ضربتني بالشيشة في دماغي". 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الهرم بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير الى ديوان القسم مستغيثا من زوجته العرفي برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب، افادت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم انه اثناء غناء سعد الصغير في ملهى ليلي ووقوفه على المسرح فوجئ بدخول زوجته بربنتي عامر في حالة غضب وصعدت اعلى المسرح وتعدت عليه بالضرب امام المتواجدين. 

 واضافت التحريات انها اصابته في رأسه بعدما تعدت عليه بالضرب بالشيشة - على حد قوله- ما ادى لفتح جرح في رأسه حتى فض المتواجدين وافراد الفرقة الاشتباك بينهما وتوجه لقسم شرطة الهرم محررا محضرا بالواقعة بعدما خضع للكشف الطبي وقدم تقريرا باصابته ليرفقه بمحضر الشرطة.

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