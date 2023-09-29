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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها بالأسود الساحر

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب بعض اللقطات من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مستعرضة رشاقتها بلوك جريء ومميز.


بدت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، مرتدية جمبسوت أسود مُجسم باللون الأسود، ونسقت عليه سترة انيقة، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها. 
 
جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب،  سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

 

 

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