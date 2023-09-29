أحمد حسن: الأهلي يكتفي برباعية في مرمى سان جورج الإثيوبي

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سان جورج الأثيوبي بنتيجة 0-4، مساء اليوم الجمعة في اياب دور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "الاهلى يكتفى برباعية فى مرمى سان جورج الإثيوبى.. ويصعد لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا للمرة الـ20 في التاريخ".



وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الأحد الماضي بثلاثية نظيفة الذي أقيم بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.

وبتلك النتيجة حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.