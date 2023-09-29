أستاذ زراعة: الإرادة السياسية تؤمن أن قضية الغذاء أمن قومي.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، عن جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "زيادة الرقعة الزراعية يهدف لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي".

وأكد: "هناك إيمان من الإرادة السياسية أن قضية الغذاء أمن قومي"، لافتا: "كل ما تم من إجراءات اتخذتها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تتمثل في توسيع الرقعة الزراعية لكي تتماشى مع التحديات القادمة".



وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن مشروعات التوسع الزراعي تعتبر ضمانة للأمن الغذائي للمواطن المصري.