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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: بيراميدز كان ممكن يكسب 16 مش 6!

صدى البلد

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز كان يستطيع تسجيل 16 هدفا وليس 6 فقط أمام الجيش الرواندي.


قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز كان يمكنه بتلك القائمة وأمام هذا الفريق أن يسجل 16 هدفا وليس 6 فقط". 


وأضاف: "بيراميدز فريق مميز ويمتلك قائمة مليئة بالنجوم سواء الأساسي أو الاحتياطي". 

 

تأهل نادي بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 6-1.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاتريك" في الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتي في الدقيقة 20، ومحمد الشيبي في الدقيقة 70.

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