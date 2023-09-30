محمد صلاح: بيراميدز كان ممكن يكسب 16 مش 6!

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز كان يستطيع تسجيل 16 هدفا وليس 6 فقط أمام الجيش الرواندي.



قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز كان يمكنه بتلك القائمة وأمام هذا الفريق أن يسجل 16 هدفا وليس 6 فقط".



وأضاف: "بيراميدز فريق مميز ويمتلك قائمة مليئة بالنجوم سواء الأساسي أو الاحتياطي".

تأهل نادي بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 6-1.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاتريك" في الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتي في الدقيقة 20، ومحمد الشيبي في الدقيقة 70.