الرائد سمير نوح يروي تفاصيل تأسيس المجموعة 39 قتال.. فيديو

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، قصة التأسيس الرسمي لمجموعة 39 قتال، قائلًا: " كان لها اسم في البداية وهو السرية 39، وبعدها تم التصديق عليها في 4/ يوليو/ 1969بأن تكون مجموعة".



وأضاف الرائد سمير نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم تحويل الإسم لـ "مجموعة" بسبب أنه بدل ما كنا نذهب للحصول على التعيينات الخاصة بنا من الوحدات المجاورة، يكون لنا تعامل خاص بالمجموعة.

برنامج الشاهد



يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.