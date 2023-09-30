تفاصيل صادمة حول إصابة إبراهيم عادل

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخبر المؤسف أن الآشعة أثبتت إصابة إبراهيم عادل بشرخ في عظمة الشظية".



وأضاف: "إبراهيم عادل سيخضع لعملية جراحية، ثم برنامج تأهيلي للعودة من جديد".



واختتم: "إبراهيم عادل لاعب مميز وخسارة كبيرة للمنتخب الوطني"

تأهل نادي بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 6-1.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاتريك" في الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتي في الدقيقة 20، ومحمد الشيبي في الدقيقة 70.