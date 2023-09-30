5 سيارات "سيدان" زيرو في مصر .. بينهم سيراتو وكورولا

يقدم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المختلفة، سواء من ناحية بلد المنشأ والعلامات التجارية، أومن ناحية الفئات والتجهيزات، بالاضافة إلى تنوع التصميمات المطروحة بين الهاتشباك، والكروس اوفر والـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان التي تحظى على شعبية كبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.

ام جي 6

1 - ام جي 6

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 929.990 جنيه، وتأتي هذه النسخة بمحرك تيربو سعة 1500 CC رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ 169 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

تويوتا كورولا

2 - تويوتا كورولا

تبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا من 925 الف جنيه للفئة الاولى وحتى مليون و200 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات، ويمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 12 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 CC، بقوة بلغت 120 حصان، و154 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك "دفع أمامي".

بيجو 508

3 - بيجو 508

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 508 موديل 2023 بين 1,259,990 جنيه و 1,819,990 جنيه للفئة عالية التجهيزات، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 165 حصان و240 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، بالاضافة إلى محرك اخر ينتج 215 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

كيا جراند سيراتو

4 - كيا جراند سيراتو

تبدأ اسعار الفئة الاولى للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 من 1,119,900 جنيه، و 1,179,900 جنيه للفئة الثانية، و 1,239,900 جنيه للفئة الثالثة، وتعتمد جميع الفئات على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ومحرك 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية.

هوندا اكورد

5 - هوندا اكورد

يبلغ سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2022 نحو 2 مليون و 200 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك CVT، مقترن بمحرك 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 187 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 205 كم/ساعة، مع وقت للتسارع يبلغ 7.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/س.