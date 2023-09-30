المركزي لمتبقيات المبيدات يختتم برنامجا تدريبيا متخصصا لمتدربة من جمهورية بتسوانا

اختتمت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل بمركز البحوث الزراعية، البرنامج التدريبي الدولي المتخصص “تقنيات الكشف والعد الميكروبيولوجي في العينات الغذائية والبيئية” لمتدربة من جمهورية بتسوانا الشقيقة بمقر المعمل، والذي استمر لمدة شهر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لنقل وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة وتحليل ملوثات الأغذية.

تم خلال البرنامج التدريب على مسببات الأمراض الغذائية، وتقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، والطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية فى العينات الغذائية والبيئية، وطرق التعقيم وإعداد ميديات التغذية، وطرق العد البكتيري الكلي، والطرق الميكروبيولوجية لفحص السالمونيلا والليستريا والكلوستريديوم والمكورات المعوية والعنقودية الذهبية وغيرها من مسببات الأمراض الميكروبية.

أيضا يتناول البرنامج التدريبي تقنيات الـ PCR للفحص الميكروبي وتعريف السلالات البكتيرية Sero-typing، وتنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقا لمواصفة “آيزو” القياسية 17025، وكذا إجراءات مراقبة الجودة الداخلية (IQC) للإجراءات وطرق التحليل الميكروبية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ذلك في ضوء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات العلمية والفنية وتقديم جميع الإمكانيات في جميع المجالات لدعمهم ومساعدتهم وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.