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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهت حياة طفلها| بدء الجلسة الأخيرة في قضية سيدة فاقوس

المتهمة امام المحكمة
المتهمة امام المحكمة

بدأت منذ قليل جلسة محاكمة الأم المتهمة بالتخلص من حياة نجلها، وتقطيع أجزاء منه وطهيه وتناوله بالشرقية أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، ومن المقررأن يتم النطق بالحكم.

كانت هيئة المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المتهمه في الجلسة السابقة كما استمعت لمرافعة الدفاع بالحق المدني ومواجهة والد الطفل المجني عليه مع طليقته المتهمه وذلك عقب ان استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى أقرت بمسؤلية المتهمة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا وأن يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.

وأقرت النيابة العامة أن المتهمة مسئولة عن افعالها المجرمة بعد ان قتلت طفلها بلا باعث او هدف، وقامت باستغلال اطمئنانه لها وقامت بضربه على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل وقامت بإحضار سكين وقطعته الى اجزاء وأكلت من لحمه.

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وكانت المحكمة فى جلساتها الماضية ناقشت اللجنتين الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية والخماسية من اساتذة طب الزقازيق  وطب المنصورة عقب تضارب قرار اللجنتين، لتقرر تاجيل الجلسة الى اليوم لمرافعة النيابة ، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

فيما استأنفت جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.

الشرقية الصحة النفسية النيابة العامة سيدة فاقوس جنايات الشرقية

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