جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تحتفي بالطلاب الجدد في أول أيام الدراسة

قالت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعة انتهت من استكمال البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات للجامعة، لاستقبال الطلاب في أول إيام العام الدراسي الجديد اليوم ، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

واشارت الى انه تم تجهيز المسرح و جميع القاعات الدراسية وايضا زيادة عددها، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، والقيام بتزويدها بأحدث الأجهزة، حيث تم عقد الشراكات المختلفة مع الهيئات و المؤسسات الصناعية من أجل توفير الفرص التدريبية الخاصة بالطلاب لتحقيق اهداف استراتيجية الجامعة استعدادًا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم؛ لـ صدى البلد على استعداد الجامعة، لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة، فضلا عن انتهاء جميع الترتيبات اللازمة، لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد.