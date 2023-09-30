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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات الأهلية: بدء العام الدراسي الجديد بتحية العلم

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

استعدت الجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث حرص أعضاء هيئة التدريس على التواجد، كما عملت الجامعات على الاستعداد لاستقبال الطلاب والاحتفاء بهم على مدار الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الاهلية ، إنه تم الانتهاء، من جميع الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة، لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، قبل انطلاقه طبقا للخطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.


وأكد المنشاوي ان الجامعة تستقبل هذا العام 3500 طالب وطالبة، حيث تم اجراء مراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري في الساعة العاشرة صباحًا بالاضافة إلى الاحتفاء بالطلاب الجدد، وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة وذلك من خلال مشاركة الطلاب القدامى، وأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.

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وأشار المنشاوي إلى أن الترتيبات اللازمة التي قامت بها الجامعة قبل انطلاق وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد، شملت: " تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، والسيارات للحرم الجامعي، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية".

وأضاف أن هناك التزام بالمحاضرات منذ بدء اليوم الأول للعام الدراسي، على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، وفقًا لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات، وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم، في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.

وقال الدكتور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إنه اجتمع قبل بدء الدراسة  بمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، مؤكدا على إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، من تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وأعضاء هيئة التدريس.

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