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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بـ المنصورة في أول أيام العام الجامعى الجديد

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة اليوم السبت انتظام الدراسة خلال بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 م سواء على مستوى المحاضرات والسكاشن مع انتظام تسكين الطلاب في المدن الجامعية، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد  الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة على انتظام أعمال المحاضرات، بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية وانتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتِزَام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت المحاضرة الأولى عن مرور 50 سنة على انتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، لتنمية  روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام.

كما تنظم الجامعة عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول والتي تشمل عددًا من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد عطية الجداول الدراسية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي جامعة المنصورة وزارة التعليم العالي والبحث والبحث العلمي

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